Suudi Arabistan’da kar yağdı

Suudi Arabistan’ın özellikle kuzeybatı bölgesinde şiddetli kar yağdı, çöllerin bulunduğu Dahr Dağları ve çevresi karla kaplandı.

Suudi Arabistan Metroloji Genel Müdürlüğü ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğünü ve şiddetli kar yağışı olduğunu açıkladı. Tabuk ve kuzeybatı bölgelerinde yoğun yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.