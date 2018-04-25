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Suudi Arabistan: Husilerin lideri Saleh al-Sammad’ı Kraliyet Hava Kuvvetleri öldürdü

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan () – Suudi Arabistan, Yemen’deki Husi militanların iki numaralı lideri Saleh al-Sammad’ın öldürüldüğü hava saldırısını gerçekleştirdiğini teyit etti. Ary News’de yer alan habere göre Suudi Arabistan’ın...

Suudi Arabistan: Husilerin lideri Saleh al-Sammad’ı Kraliyet Hava Kuvvetleri öldürdü

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan () – Suudi Arabistan, Yemen’deki Husi militanların iki numaralı lideri Saleh al-Sammad’ın öldürüldüğü hava saldırısını gerçekleştirdiğini teyit etti.
Ary News’de yer alan habere göre Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Prens Khaled bin Salman, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin kahramanları Husi milis lideri Saleh al-Sammad’ın başarılı bir şekilde hedef aldı” dedi.
Husiler geçen Perşembe günü Husilerin en üst düzey siyasi konseyinin başında bulunan Sammad’ın Hodeida eyaletinde öldürüldüğünü açıklamıştı.
Şii kökenli Husiler, Suudi destekli Yemen hükümeti ve Riyad liderliğindeki askeri koalisyonla Yemen’in yönetimini ele geçirmek için uzun bir süredir çatışıyor. Habere göre son üç yılda yaklaşık 10 bin kişi çatışmalarda hayatını kaybetti.

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