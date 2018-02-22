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Suudi Arabistan'dan ikinci yolsuzluk operasyonu hazırlığı

İstanbul, 22 Şubat () - Suudi Arabistan yetkililerinin, Ocak ayında, Prens Muhammet Bin Selman’ın Mart ayında Avrupa ve ABD’ye gerçekleştireceği seyahatler öncesinde, ülkede gerçekleştirilen rüşvet operasyonun bittiğini duyurmasına rağmen,...

Suudi Arabistan'dan ikinci yolsuzluk operasyonu hazırlığı

İstanbul, 22 Şubat () - Suudi Arabistan yetkililerinin, Ocak ayında, Prens Muhammet Bin Selman’ın Mart ayında Avrupa ve ABD’ye gerçekleştireceği seyahatler öncesinde, ülkede gerçekleştirilen rüşvet operasyonun bittiğini duyurmasına rağmen, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin üst düzey yöneticilerinin karıştıkları yolsuzluklarla ilgili olarak yeni bir oturum istedi.
Yerel medyaya göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’na (Nazaha) kamu harcamalarında yer alan kuşkulu ve düzensiz ödemeleri inceleme talebinde bulundu.
Yüksek Mahkeme’nin talebi, ülkenin 4 Kasım 2017 tarihinde, Prens Muhammet bin Selman tarafından başlatılan yolsuzluk karşıtı hareketinin, ikinci perdesi olarak yorumlandı.
Başsavcı Saud al Mojeb operasyonu, “bağımsız yargıya ait bir süreç” ve "şeffaflık, açıklık ve yönetim adına gerçekleştirilmiş bir onarım süreci” olarak tanımlamıştı.
 

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