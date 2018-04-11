Mahmut Can Emir / İstanbul 11 Nisan () - Rusya’nın Lübnan Elçisi Alexander Zasypkin, Hizbullah’ın televizyon kanalında yaptığı konuşmada, “Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler nereden fırlatılıyorsa oraları da vurulacak” dedi
“Suriye’ye atılan füzeler düşürülecek, atıldıkları yerler vurulacak”
Mahmut Can Emir / İstanbul 11 Nisan () - Rusya’nın Lübnan Elçisi Alexander Zasypkin, Hizbullah’ın televizyon kanalında yaptığı konuşmada, “Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler...
11 Nisan 2018 Çarşamba 11:49
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