“Suriye’ye atılan füzeler düşürülecek, atıldıkları yerler vurulacak”

Mahmut Can Emir / İstanbul 11 Nisan () - Rusya’nın Lübnan Elçisi Alexander Zasypkin, Hizbullah’ın televizyon kanalında yaptığı konuşmada, “Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler nereden fırlatılıyorsa oraları da vurulacak” dedi