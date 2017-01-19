Suriyeli silahlı grup Ahrar Eş Şam Astana toplantısına katılmayacak

Ersin Arslan / Stockholm, 19 Ocak () - Suriye'de "İslami Cephe" bileşeni muhafazakar İslamcı Ahrar Eş Şam grubu, 23 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerine katılmayacağını açıkladı. Ahrar Eş Şam açıklamasında, toplantının boykot edilmesi nedeni, "Suriye ordusu ve Rus hava kuvvetlerinin devam eden saldırıları" diye vurgulandı. Suriye gözlemcileri, İslami Cephe bileşeni grubun Halep ve İdlib gibi kuzey bölgelerinde etkin bir güç konumunda olduğunu belirtiyor.