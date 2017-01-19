Ersin Arslan / Stockholm, 19 Ocak () - Suriye'de "İslami Cephe" bileşeni muhafazakar Ahrar Eş Şam grubu, 23 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerine katılmayacağını açıkladı. Ahrar Eş Şam açıklamasında, toplantının boykot etmelerine "Suriye ordusu ve Rus hava kuvvetlerinin devam eden saldırıları"nı gerekçe gösterdi. Suriye gözlemcileri, İslami Cephe bileşeni grubun Halep ve İdlib gibi kuzey bölgelerinde etkin bir güç konumunda olduğunu belirtiyor.
Suriyeli silahlı grup Ahrar Eş Şam Astana toplantısına katılmayacak
Ersin Arslan / Stockholm, 19 Ocak () - Suriye'de "İslami Cephe" bileşeni muhafazakar Ahrar Eş Şam grubu, 23 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerine katılmayacağını açıkladı. Ahrar...
19 Ocak 2017 Perşembe 14:25
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