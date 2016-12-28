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Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu saldırısı

Suriye'nin başkenti Şam'daki Rus Büyükelçiliği havan topu saldırısına uğradı.

Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu saldırısı
Suriye'nin başkenti Şam'daki Rus Büyükelçiliği havan topu saldırısına uğradı.

Havan topu mermileri büyükelçilik binasının yakınına ve bahçesine düştü. Rus Dışişleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada saldırının ülkedeki barış anlaşmasını sabote etmek için yapılmış bir provokasyon olduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'nin bugün iki kez saldırıya uğradığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Aralık tarihinde 13:00 ve 13:19 saatlerinde Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği teröristler tarafından saldırıya uğradı. Bir mayın tesadüfen patlamadı ve Rusya büyükelçiliği idari binasının kapısına düştü. İkincisi ise, binanın yakınına düştü. Mayınların imha edilmesi için askerler devreye girdi" denildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Suriye'deki barış çözümüne karşı gelen teröristlerin bu provokasyonunu onların terörü ve şiddeti yayma, sivil halk arasında korku salma istekleri olarak değerlendiriyoruz. Şam'ın yakınlarındaki terör örgütleri tarafından Rusya Büyükelçiliği ve görevlilerine tehditlerin devam ettiğinin altını çizmek zorundayız. Bu terör kaynağının kısa sürede yok edilmesi gerektiğini gösteriyor. Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne devam eden saldırılar terör tehdidine gerçekten karşı gelen kişiler tarafından gerekli tepkiyi görmek ve kınanmak zorunda."

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