Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu saldırısı
Suriye'nin başkenti Şam'daki Rus Büyükelçiliği havan topu saldırısına uğradı. Havan topu mermileri büyükelçilik binasının yakınına ve bahçesine düştü. Rus Dışişleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Saldırı, ülkedeki...
28 Aralık 2016 Çarşamba 19:16
Suriye'nin başkenti Şam'daki Rus Büyükelçiliği havan topu saldırısına uğradı. Havan topu mermileri büyükelçilik binasının yakınına ve bahçesine düştü. Rus Dışişleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Saldırı, ülkedeki barış anlaşmasını sabote etmek için yapılmış bir provokasyondur” denildi.
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