Suriye’deki Rus Büyükelçiliği’ne havan topu saldırısı

Suriye'nin başkenti Şam'daki Rus Büyükelçiliği havan topu saldırısına uğradı. Havan topu mermileri büyükelçilik binasının yakınına ve bahçesine düştü. Rus Dışişleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Saldırı, ülkedeki barış anlaşmasını sabote etmek için yapılmış bir provokasyondur” denildi.