"Suriye’de tarafları direkt temas konusunda iknaya çalışıyoruz"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24 Şubat () - Rusya’nın BM Cenevre Daimi Temsilcisi Aleksey Borodavkin, sadece Suriye muhalif birliklerinin hükümetle direkt temaslar kurması halinde Cenevre’deki görüşmelerde olumlu değişim görüleceğini bildirdi.

Borodavkin gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sadece direkt temaslar sonucunda Cenevre’deki görüşmelerde olumlu değişiklik görüleceğini söylüyoruz. Bu tavrımızı hala koruyoruz ve hükümet temsilcileri ve muhalif birliklerine sinyallerimiz bu yönde olacak” dedi.

Cenevre Suriye müzakerelerinin ilk gününde BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın hükümet ve muhalif birliklerinin heyetiyle bir araya geldi.