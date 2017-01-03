Suriye’de ÖSO’ya bağlı silahlı gruplar Astana barış görüşmelerinden çekiliyor

Ersin Arslan / Stockholm, 3 Ocak () – Suriye devletine karşı silahlı mücadele veren Özgür Suriye Ordusu'na bağlı gruplar, Astana toplantısı öncesinde, barış görüşmelerini durdurduklarını açıkladı.

Grupların açıklamasında, İran destekli güçler geri çekilene kadar "Türkiye ve Rusya tarafından öncülük edilen ateşkes ve barış görüşmelerine" katılmayacakları belirtildi.

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğündeki ateşkes geçen Cuma günü yürürlüğe girmiş ve barış görüşmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu ay içinde yapılması kararlaştırılmıştı.