Suriye’de çocuklar okul bahçelerinde sebze meyve yetiştirmeyi öğreniyor

Roma, 30 Ağustos, ()– Suriye’de okullar gelecek hafta açılırken binlerce okullu çocuk gıda ve beslenme eğitim programından yararlanacak. Program, öğrencilere dengeli ve sağlıklı beslenme için sebze meyve tüketiminin önemini öğretmek için okul bahçelerini kullanıyor.

FAO Suriye Temsilcisi Vekili Adam Yao “Suriye’de devam eden krizin, bütün çocukların beslenmesi ve sağlığı üzerine yıkıcı etkisi var. Ancak bu okul bahçeleri yoluyla çocuklar bir taraftan besleyici sebze ve meyvelere erişim sağlarken bir taraftan da şimdi gıda ve beslenmeyle ilgili ana kavramları öğreniyorlar.” dedi.

Suriye’de okul bahçeleri projesi ilk kez ilkokul seviyesinde hayata geçiyor. Aralarında Halep, Hama, Humus, İdlib ve Kırsal Şam gibi çatışma bölgelerinin de bulunduğu bölgelerde 300 öğretmen 17 okulda eğitim aldı. Program çerçevesinde 3 bin 400’den fazla çocuk sebze ve meyve yerken gıda ve beslenmenin önemini öğrenecek. Bu girişim, çatışmalardan etkilenen Suriye’de gıda güvenliğini geliştirmek amacıyla Avrupa Birliği’nin finanse ettiği 6.5 milyon Amerikan dolarlık geniş programın bir parçası.

“Okul bahçeleri çocukların yaparak öğrenecekleri açık bir sınıf gibi.” diyen Yao projenin faydalarının sınıfın çok ötesine taşınacağını ve çocukların aileleri ve topluma kadar ulaşacağını kaydetti.

YAO şöyle devam etti: “İyi beslenme ana hastalıklara karşı çocukların ilk savunmasını oluşturuyor ve çocukların aktif ve sağlıklı bir hayat yaşamaları için çok önemli. Çoğunlukla okullar çocukların hayata dair önemli kabiliyet edindikleri tek yer. Bundan dolayı bu okul bahçeleri sadece çocukların beslenme gelişimi için değil aynı zamanda onların gelişim büyümesine yardım etmek için de güçlü bir araç.”

Sağlanan araçlarla birlikte her okul sulama tankları ve damlama sulama sistemini bulunan yaklaşık 500 metrekarelik bir okul bahçesi kurdu. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve yerel bir sivil toplum örgütünün üretimle her gün ilgilenmesiyle, okul bahçeleri topluca yaklaşık 12 ton sebze ve meyve üretti.

Gıda ve beslenme eğitimi, gıda güvenliği programlarının etkisini genişletiyor

FAO Beslenme ve Gıda Sistemleri Yetkilisi Ahmed Raza “Gıda ve beslenme eğitimi ile desteklenmezse gıda üretiminin tek başına beslenme uygulamaları üzerine çok az etkisi olduğuna dair giderek artan kanıtlar var. Geçmiş tecrübelerimiz bize beslenme eğitimi ve sebze bahçelerinin birleşiminin beslenme üzerine etkisi olduğunu gösterdi.” dedi. Kırsal Şam vilayetindeki Bahaa Eddin Sajer İlk Okulu’ndan beşinci sınıf öğrencisi Bilasan “Okulda bize lahana, biber, domates, patlıcan, marul ve daha bir çok gıda hakkında öğretiyorlar. Ayrıca bize gıda piramidi ve bütün vitaminlerden nasıl yararlanabileceğimizi öğretiyorlar.” diye konuştu. Bilasan’ın annesi de kızının neler öğrendiğinin faydalarını görmeye başladı: “Evde çilek ekti ve her sabah hortumla suladı. Bana ‘Anne bu bizim okulda öğrendiklerimiz’ diyor.”Proje UNICEF’in kolaylaştırıcı yardımı ile uygulanıyor ve Dünya Gıda Örgütü’nün (WFP) okul yemek programı Japon hükümetinin ilave fonları sayesinde Halep ve Kırsal Şam’da 35 okulda daha hayata geçirilecek.