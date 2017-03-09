Suriye’de ateşkes ihlalleri sürüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Mart () – Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye Ateşkes Ortak Komisyonu’nda Rusya’nın 13 ihlal, Türkiye’nin ise 14 ihlal saptadığını, fakat Rusya tarafının hiçbirini doğrulamadığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rusya-Türkiye ortak komisyonunun Rus temsilcileri bir gün içerisinde ateşkes rejimine Hama’da 5, Lazkiye’de 4, Şam’da 3, İdlib’de 1 kez ihlal edildiğini saptadı. Türkiye tarafı ise Halep’te 7, Şam’da 5 ve Lazkiye’de 2 olmak üzere 14 ihlali tespit etti” denildi.

Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Türkiye’nin tespit ettiği ihlalleri araştırdığını ve hiç birini doğrulamadığını kaydetti.

Ayrıca, gün içerisinde yeni bölgelerin ve silahlı muhalif gruplarının ateşkes rejimine katılmadığı ve bu rejime uyan muhalif gruplarının sayısının 64 olarak kaldığı belirtildi.