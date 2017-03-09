Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...
New York'ta kırmızıya bürünen kadınlara polis engeli
New York'ta kadınlara polis engeli
On binlerce kadın Taksim'de yürüdü
Kadınlar Taksim'de hakları için yürüdü

Suriye’de ateşkes ihlalleri sürüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Mart () – Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye Ateşkes Ortak Komisyonu’nda Rusya’nın 13 ihlal, Türkiye’nin ise 14 ihlal saptadığını, fakat Rusya tarafının hiçbirini doğrulamadığını bildirdi. Rusya...

Suriye’de ateşkes ihlalleri sürüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Mart () – Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye Ateşkes Ortak Komisyonu’nda Rusya’nın 13 ihlal, Türkiye’nin ise 14 ihlal saptadığını, fakat Rusya tarafının hiçbirini doğrulamadığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rusya-Türkiye ortak komisyonunun Rus temsilcileri bir gün içerisinde ateşkes rejimine Hama’da 5, Lazkiye’de 4, Şam’da 3, İdlib’de 1 kez ihlal edildiğini saptadı. Türkiye tarafı ise Halep’te 7, Şam’da 5 ve Lazkiye’de 2 olmak üzere 14 ihlali tespit etti” denildi.

Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Türkiye’nin tespit ettiği ihlalleri araştırdığını ve hiç birini doğrulamadığını kaydetti.

Ayrıca, gün içerisinde yeni bölgelerin ve silahlı muhalif gruplarının ateşkes rejimine katılmadığı ve bu rejime uyan muhalif gruplarının sayısının 64 olarak kaldığı belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.