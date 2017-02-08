Ersin Arslan / Stockholm, 8 Şubat () – Suriye hükumeti ile muhalefet güçleri arasında 24’ü çocuk 110 tutuklu ve rehinenin takası gerçekleştirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’nün (SOHR) açıklamasına göre Hama bölgesindeki muhaliflerin kontrolündeki Qalaat al-Madik kentinde takas edilenlerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğu belirtildi. Suriye güçlerinin elinde bulunan tutuklu kadınlar muhalefetin kontrolü altındaki bölgelere götürülürken, karşılığında aralarında çocukların da bulunduğu muhalefetin elindeki rehineler hükumet kontrolü altındaki sahil kentlerine götürüldü.
Suriye’de 110 kadın ve çocuk takas edildi
Ersin Arslan / Stockholm, 8 Şubat () – Suriye hükumeti ile muhalefet güçleri arasında 24’ü çocuk 110 tutuklu ve rehinenin takası gerçekleştirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’nün (SOHR) açıklamasına göre...
08 Şubat 2017 Çarşamba 10:21
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