Suriye Savunma Bakanlığı, DSG’yi orduya katılmaya çağırdı

Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye’nin El Cezire bölgesinde kontrolünü genişlettikten sonra DSG'ye (Demokratik Suriye Güçleri) orduya katılma çağrısında bulundu. Ancak DSG'nin özel statünün tanınması şartını ileri sürerek reddettiği bildirildi.

Suriye Haber Ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Savunma Bakanlığı, çoğunluğunu terör örgütü YPG/PKK unsurlarının oluşturduğu DSG’yi rejim ordusuna katılmaya çağıran bir bildiri yayınladı. Bakanlık orduya katılmak isteyen kişilerin ve birliklerin zorunlu askerlik ve aranma gibi durumları düzeltmeye hazır olduğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı yayınladığı bildiride, “Arap ve Kürtlerle bir olan Suriye evlatlarıyla birlikte Suriye’nin toprak bütünlüğünü kurtarmak için kanımızla çaba sarf etmeliyiz” ifadelerine yer verdi. Suriye Milli Eğitim Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, El Cezire bölgesinde yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle öğrencilerin eğitime devam edemediğini, bakanlığın eğitim koşullarını ele alıp öğrencilerin sınavlara tabi tutulup diplomalarını alacaklarını açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, DSG'nin 'önce özel statünün tanınması' şartını öne sürerek reddettiğini bildirdi.