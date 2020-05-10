Suriye ordusunda bir yüzbaşı Türk Ajanı diye tutuklandı

Esed rejimi Muhib Ali el Hasan isimli komutanını Türkiye için ajanlık yapmakla suçladı. Haseke-Kamışlı'da görevli komutan uçakla Şam'a nakledildi.

Lazkiye kökenli Rejim subayı Türkiye için casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Referans.com rejim subayının binbaşı olduğu ve Haseke'de görev yaptığı bilgisine ulaştı.

Referansmedya.com'a bilgi veren kaynak Muhib Ali el Hasan isimli komutanın Haseke-Kamışlı havaalanında görev yaptığını ve gözaltı sonrası Şam'a getirildiğini anlattı. Suriyeli kaynak, "daha önce uyuşturucu, silah insan ve akaryakıt kaçakçılığı gibi suçlara karışan bir çok ordu mensubu tutuklandı. Ancak böyle bir gerekçeyle ilk kez bir asker suçlandı ve gözaltına alındı' diye konuştu.

Uçakla Şam'a sevk edildi

Rejimin Haseke’deki Hava Kuvettleri istihbarat görevlileri, Kamışlıda görev yapan Muhib Ali El Hasan'ı kısa bir sorgunun ardından Şam'a götürdü. Türkiye için casusluk yapmakla suçlanan el Hasan'ın Nusayri asıllı olduğu öğrenildi.

Esed'in Hava Kuvvetleri İstihbaratı (Hava Ceviyye) Haseke sorumlusunun askeri uçakla acil koduyla Kamışlı’dan Şam'a naklettiği Binbaşı El Hasan, TSK ve Türk istihbaratı ile işbirliği yapmakla, Haseke / Kamışlı'daki Askeri varlık (silah personel ve askeri hareketlilik) hakkında TSK’ya ve Türk İstihbaratına bilgi vermekle suçlanıyor.

Kaynak: Referans Medya / Fuat Durmuş