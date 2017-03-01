Suriye ordusu, Palmira kalesini IŞİD'den geri aldı (2)

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Edip Sönmez / İstanbul, 1 Mart, () - Suriye ordusu ve müttefikleri, Palmira'nın tarihi hisarını IŞİD'den geri aldı.

Palmira antik kentinin yakınlarında bulunan surlar, bugün Suriye hükümetinin denetimine girdi. Hükümet güçleri aynı zamanda şehrin güneybatısında yer alan bir sarayı da ele geçirdi.

Reuters ve Sputnik'in Hizbullah kaynaklı medya organlarına dayandırdığı haberlere göre, Suriye ordusu Palmira kalesini ve şehrin güneybatısındaki sıradağları kontrol altına aldı. Teröristler bölgeden kaçarken, Suriye hükümet güçlerinin Palmira kentini ateş menziline alacak biçimde mevzilendiği öğrenildi.

Rakka'ya giden yol olarak görülüyor

Geçtiğimiz saatlerde de Suriye hükümet güçleri, Palmira'nın güney girişindeki stratejik bir kavşağı denetim altına aldıklarını açıklamıştı.

Suriye hükümeti Palmira'yı, Suriye'nin doğusunda IŞİD'in elinde kalan en güçlü kalelerinden sayılan Rakka'ya ilerleyebilmek için kilit bir nokta olarak değerlendiriyor.

Binlerce yıllık tarih yok edildi

Mayıs 2015'te Palmira kenti IŞİD tarafından işgal edilmiş, yakınındaki kalıntıların bulunduğu ören yeri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve tarihi 4000 yıl öncesine kadar giden antik kentin belli bölümlerini kasıtlı olarak yıkıp yok etmişti. Teröristler kentteki tarihi Zafer Takı, Baalshamin Tapınağı ve Bel Tapınağı'nı yıkarak çeşitli eserleri yağmalamıştı.

Bir yıl kadar önce Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle Suriye denetimine geçen Palmira, 11 Aralık 2016'da tekrar IŞİD tarafından ele geçirilmişti.