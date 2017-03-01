Suriye ordusu, Palmira kalesini IŞİD'den geri aldı (1)

Edip Sönmez / İstanbul, 1 Mart, () - Suriye ordusu ve müttefikleri, Palmira'nın tarihi hisarını IŞİD'den geri aldı.

Palmira antik kentinin yakınlarında bulunan surlar, bugün Suriye hükümetinin denetimine girdi. Hükümet güçleri aynı zamanda şehrin güneybatısında yer alan bir sarayı da ele geçirdi.

Reuters ve Sputnik'in Hizbullah kaynaklı medya organlarına dayandırdığı haberlere göre, Suriye ordusu Palmira kalesini ve şehrin güneybatısındaki sıradağları kontrol altına aldı. Teröristler bölgeden kaçarken, Suriye hükümet güçlerinin Palmira kentini ateş menziline alacak biçimde mevzilendiği öğrenildi.