Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...

Suriye ordusu Palmira antik kentini ele geçirdi

Edip Sönmez / İstanbul, 2 Mart, () - Suriye ordusu Rusya'nın desteğiyle gerçekleşen harekatta Palmira antik kentini IŞİD'den geri aldı. Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına, Suriye ordusu Palmira antik kentini ele geçirdi. Edinilen...

Suriye ordusu Palmira antik kentini ele geçirdi

Edip Sönmez / İstanbul, 2 Mart, () - Suriye ordusu Rusya'nın desteğiyle gerçekleşen harekatta Palmira antik kentini IŞİD'den geri aldı.
Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına, Suriye ordusu Palmira antik kentini ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre ayrıca Palmira havalimanı da IŞİD'den alındı.
Şehir içinde ise, özellikle batı ve güneyde kalan mahallelerinin ara sokaklarında çatışmaların devam ettiği bildirildi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası alanı olan Palmira antik kenti, bir sene önce IŞİD'in elinden alınmasına rağmen, Aralık ayında yine terör örgütü tarafından işgal edilmişti. Suriye ordusu dün de Palmira'nın tarihi kalesini geri aldığını açıklamıştı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.