Suriye ordusu: İsrail Şam yakınlarındaki bir üssü hedefledi

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Ocak () – Suriye ordusu, İsrail uçaklarının Salı sabahı erken saatlerde, Şam yakınlarındaki el-Qutayfah kentine bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Suriyeli yetkililer, "Hava kuvvetleri, İsrailli el-Qutayfah kırsalında askeri birliklere yapılan üç füze saldırısına karşılık verdi" dedi.
İsrail ordusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Lübnan olaydan önce İsrail’e ait jetlerin ülkenin üzerinde uçtuğunu bildirdi.
Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Ocak () – Suriye ordusu, İsrail uçaklarının Salı sabahı erken saatlerde, Şam yakınlarındaki el-Qutayfah kentine bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.