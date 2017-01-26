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Suriye ordusu IŞİD'den temizlediği bölgeden el-Bab'a yaklaştı

Suriye ordusu ve ve hükumete yakın silahlı birlikler, Halep'in güney ve doğusundaki bölgeyi IŞİD'den temizleyerek el-Bab kentine yaklaştı.

Suriye ordusu IŞİD'den temizlediği bölgeden el-Bab'a yaklaştı

Suriye ordusu ve ve hükumete yakın silahlı birlikler, Halep'in güney ve doğusundaki bölgeyi IŞİD'den temizleyerek el-Bab kentine yaklaştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün verdiği bilgiye göre, Suriye ordusu ve Devlet başkanı Esad'ı destekleyen diğer silahlı güçler el-Bab kentinin 8-9 kilometre yakınına ulaştı.

Gözlem Örgütü'nün açıklamalarına göre, Suriye ordusunun bölgedeki IŞİD güçlerine karşı geçen hafta başlattığı saldırılar ile, el-Bab'ı Özgür suriye Ordusu bileşenlerinden önce ele geçirmeyi amaçlıyor.

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