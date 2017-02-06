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Suriye ordusu, güneyden El Bab'a giden yolu ele geçirdi

Edip Sönmez / İstanbul, 6 Şubat, () - Suriye'nin Halep eyaletinde IŞİD'in elinde kalan son kent olan El Bab'a çıkan ve IŞİD militanlarının kente silah ve malzeme göndermek için kullandığı yol, Suriye ordusu tarafından ele geçirildi. Suriye...

Suriye ordusu, güneyden El Bab'a giden yolu ele geçirdi

Edip Sönmez / İstanbul, 6 Şubat, () - Suriye'nin Halep eyaletinde IŞİD'in elinde kalan son kent olan El Bab'a çıkan ve IŞİD militanlarının kente silah ve malzeme göndermek için kullandığı yol, Suriye ordusu tarafından ele geçirildi.
Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bildirdiğine göre, Suriye birlikleri El Bab'ın 9 kilometre güneydoğusunda yer alan Tel Uveyşiye tepesini zapt etti. Bu tepe Özgür Suriye Ordusu'nun, Türkiye'nin desteğiyle kuşattığı El-Bab'a giden ana yola hakim bir konumda bulunuyor. Söz konusu yol, yine IŞİD'in elinde olan Rakka ile El Bab arasında bağlantıyı sağlıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriyeli muhalifler, El Bab'ı kuzey, doğu ve batı yönlerinden kuşatmış halde bulunuyor. Suriye hükümetine bağlı güçlerin güneyden kente daha fazla yaklaşıp yaklaşmayacağıyla ilgili bir açıklama ya da askeri hareketlilik olmadı. BBC'nin aktardığına göre, Suriye ordusuna bağlı birlikler El Bab yakınlarındaki Tadif köyüne 'saldırabilecek menzilde' bulunuyor.

 

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