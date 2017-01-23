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Suriye ordusu El-Bab yakınlarındaki köyleri IŞİD'den aldı

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Ocak () - Suriye ordusu ve hükümete yakın milis güçlerine bağlı birlikler, Türkiye'nin de kuzeyden ilerlediği el-Bab'a doğru güneyden ilerleyerek IŞİD'in elindeki bazı köyleri geri aldı. İsveç basınında,...

Suriye ordusu El-Bab yakınlarındaki köyleri IŞİD'den aldı

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Ocak () - Suriye ordusu ve hükümete yakın milis güçlerine bağlı birlikler, Türkiye'nin de kuzeyden ilerlediği el-Bab'a doğru güneyden ilerleyerek IŞİD'in elindeki bazı köyleri geri aldı.

İsveç basınında, yerel kaynaklara dayanarak yayımlanan haberlerde, Türk ordusunun da işbirliği yaptığı Suriyeli silahlı gruplar ile girmeye çalıştığı kente kuzeyden yaklaştığı belirtildi.

Haberlere göre Suriye ordusu ve müttefik birlikler el-Bab'ın 16 kilometre güneybatısında, kent ile Halep arasında bulunan Saghira, Sora, Kabira ve Moran köylerini ele geçirerek, kente doğru ilerleyişini sürdürüyor.

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