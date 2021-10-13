Suriye muhalefet lideri Salem El Muslat, siyasi gelişmeleri anlattı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem El Muslat, Suriye'deki son gelişmelere yönelik ABD'de yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem El Muslat, Suriye'deki son gelişmelere yönelik ABD'de yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem El Muslat, Florya'da koalisyon merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. aydınSes Medya Yayın Yönetmeni Murat Aydın'da El Muslat'ın davetlisi olarak toplantıya katıldı. Suriye'deki yaşanan son siyasi gelişmeleri ile ABD ve Ankara temaslarını değerlendiren Muslat, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha önce insani alanlarda daha çok görüşmeler yapıldığını bunun çok önemli önemli olduğunu dile getiren Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem El Muslat, siyasi boyutu daha çok vurgulamak istedikleri için Amerika'ya gittiklerini kaydetti.

aydınSes gazetesi ve aydınSes Medya Yayın Yönetmeni Murat Aydın, El Muslat'a , Suriye'de barış için neden Amerika'ya gittiğini, ABD ve Rusya'nın Suriye'de olduğu sürece barış olabileceğine inanıp inanmadığını sordu. Aydın, aynı zamanda, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir barış görüşmesi talebinin olup olmadığını sordu.

El Muslat, Rejimin başındaki Esad'ın eli kanlı katil olduğunu, bir çok katliam yaptığını ve hala da yaptığını öne sürerek, katil birisiyle görüşme talebinde bulunmadığını ve bulunmayacağını söyledi.

BM Genel Sekreteri ile görüşmeler yaptıklarını aktaran El Muslat, "Orada diplomatiklerle görüşmelerimiz oldu. Bakanlarla, elçilerle ve diğer siyasi alanlar da ilgilenen arkadaşlarla görüştük. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle görüşmeler yaptık. Ortak bir komisyon olarak gittik. Bu görüşmeleri daha çok yapmak istiyoruz ki pratik sonuçlar alabilmek için daha çok görüşmemeler yapmamız gerekiyor. Amerika ve Türkiye ile işbirliği yaparak çözümleri daha kolay elde edebiliriz. Onlardan olumsuz bir cevap almadık" ifadelerinde bulundu.