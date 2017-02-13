Suriye hükümeti, muhaliflerle tutsak takasına hazırlanıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 13 Şubat () - Suriye hükümeti, muhaliflerle yaklaşan barış görüşmeleri öncesi, karşılıklı güven ortamı oluşturmak adına tutsak ve rehine takası için hazırlıklar yapıyor.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ve devlet televizyonunda yayımlanan haberlerde, Suriye hükümetinin Astana'da gerçekleştirilecek barış toplantısına dönük yapılan hazırlıklar çerçevesinde, "terörist gruplar tarafından kaçırılan" Suriye vatandaşları karşılığında, cezaevlerinde bulunanları takas etmek için her zaman hazır olduğu belirtildi.

Kazakistan'dan geçen hafta yapılan açıklamalarda, Suriye hükümeti ve muhalif grupların 15-16 Şubat'ta Astana'da, yürürlükteki ateşkesin korunması ve barışın sağlanmasına yönelik görüşmelere davet edildikleri belirtilmişti.

Astana görüşmelerinin ardından, Birleşmiş Milletler'in desteklediği Cenevre barış görüşmelerinin de 20 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

Şubat başında 110 tutuklu ve rehine takas edildi

Suriye hükumeti ile muhalefet güçleri arasında bu ayın başında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 24’ü çocuk olmak üzere 110 tutuklu ve rehinenin takası gerçekleştirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’nün (SOHR) açıklamasına göre Hama bölgesindeki muhaliflerin kontrolündeki Kalaat el-Madik kentinde takas edilenlerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğu belirtildi.

Suriye güçlerinin elinde bulunan tutuklu kadınlar muhalefetin kontrolü altındaki bölgelere götürülürken, karşılığında muhalefetin elindeki, aralarında çocukların da bulunduğu rehineler hükumet kontrolü altında bulunan sahil kentlerine götürüldü.