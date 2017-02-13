Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi

Suriye hükümeti, muhaliflerle tutsak takasına hazırlanıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 13 Şubat () - Suriye hükümeti, muhaliflerle yaklaşan barış görüşmeleri öncesi, karşılıklı güven ortamı oluşturmak adına tutsak ve rehine takası için hazırlıklar yapıyor. Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ve...

Suriye hükümeti, muhaliflerle tutsak takasına hazırlanıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 13 Şubat () - Suriye hükümeti, muhaliflerle yaklaşan barış görüşmeleri öncesi, karşılıklı güven ortamı oluşturmak adına tutsak ve rehine takası için hazırlıklar yapıyor.
Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ve devlet televizyonunda yayımlanan haberlerde, Suriye hükümetinin Astana'da gerçekleştirilecek barış toplantısına dönük yapılan hazırlıklar çerçevesinde, "terörist gruplar tarafından kaçırılan" Suriye vatandaşları karşılığında, cezaevlerinde bulunanları takas etmek için her zaman hazır olduğu belirtildi.
Kazakistan'dan geçen hafta yapılan açıklamalarda, Suriye hükümeti ve muhalif grupların 15-16 Şubat'ta Astana'da, yürürlükteki ateşkesin korunması ve barışın sağlanmasına yönelik görüşmelere davet edildikleri belirtilmişti.
Astana görüşmelerinin ardından, Birleşmiş Milletler'in desteklediği Cenevre barış görüşmelerinin de 20 Şubat'ta başlaması bekleniyor.
Şubat başında 110 tutuklu ve rehine takas edildi
Suriye hükumeti ile muhalefet güçleri arasında bu ayın başında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 24’ü çocuk olmak üzere 110 tutuklu ve rehinenin takası gerçekleştirildi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’nün (SOHR) açıklamasına göre Hama bölgesindeki muhaliflerin kontrolündeki Kalaat el-Madik kentinde takas edilenlerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğu belirtildi.
Suriye güçlerinin elinde bulunan tutuklu kadınlar muhalefetin kontrolü altındaki bölgelere götürülürken, karşılığında muhalefetin elindeki, aralarında çocukların da bulunduğu rehineler hükumet kontrolü altında bulunan sahil kentlerine götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.