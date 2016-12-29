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Suriye Haber Ajansı: Ateşkes kararı IŞİD ve El Nusra'yı kapsamıyor

SURİYE () - Suriye Haber Ajansı SANA, Suriye'de uzlaşılan ateşkes kararı üzerine Suriye Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'nın duyurusunu paylaştı. Haberde, gelişme şu şekilde aktarıldı: "Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel...

Suriye Haber Ajansı: Ateşkes kararı IŞİD ve El Nusra'yı kapsamıyor

SURİYE () - Suriye Haber Ajansı SANA, Suriye'de uzlaşılan ateşkes kararı üzerine Suriye Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'nın duyurusunu paylaştı. Haberde, gelişme şu şekilde aktarıldı: "Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı; Suriye ordusunun muhtelif bölgelerde ve birçok yönde teröre karşı üstün başarıları ardından Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tüm toprakları üzerinde 30 Aralık 2016 günü saat 00:00’dan itibaren kapsamlı olarak tüm operasyonların durdurulacağını ilan etti." Genel Komutanlığın yaptığı açıklamada operasyonların durdurulması sürecine IŞİD ve Kaide Örgütünün Suriye kolu Nusra Cephesinin yanı sıra bu iki terör örgütlerle bağlantıları olan grupların dahil olmadığının altının çizildiği vurgulandı. Genel Komutanlık operasyonların durdurulmasının, Suriye’deki krizin siyasi çözüm sürecine destek koşulları ve ortamının sağlanması amacıyla geldiğini ifade etti.

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