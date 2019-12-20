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Suriye'de yeni göç dalgası
Rejim ordusu ve Rus uçaklarının İdlib’de sürdürdüğü yoğun bombardıman binlerce Suriyeliyi göçe zorladı. Canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Türkiye sınırına doğru göç ediyor. Cumhurbaşkanı...
DIŞ HABERLER 20.12.2019, 13:01
Rejim ordusu ve Rus uçaklarının İdlib’de sürdürdüğü yoğun bombardıman binlerce Suriyeliyi göçe zorladı. Canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Türkiye sınırına doğru göç ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kuala Lumpur Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 50 bin Suriyelinin Türkiye’ye doğru hareket ettiğini belirterek, dünyanın dikkatini bu bölgede yaşanan drama çekmeye çalışmıştı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre son 24 saatte çoğunluğu güney ve güneydoğu bölgelerde olmak üzere İdlib’de 462 hava ve kara saldırısı düzenlendi, 72 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Rejim güçleri ile HTŞ arasında da bazı köylerde çatışmaların devam ettiği, ölenlerden 23’ün rejim askeri ya da taraftarı olduğu belirtildi. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Saldırıların çoğunluğu ise İdlib’in güneyinde M-4 karayolu üzerindeki Maaret Al Numan kasabasına düzenlendi. Serakip ve Maaret Al Numan kasabalarına hava saldırıları dün gece ve sabah saatlerinde de devam etti. Çoğunluğu Maaret Al Numan kasabasından olmak üzere binlerce kişi güvenli bölgelere doğru hareket etti. Yerel kaynaklar, göç edenlerin çoğunlukla Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara, zeytinlik alanlara geldiğini, bir kısmının ise önceden göç etmiş akrabalarının yanına, bazı küçük grupların da Afrin bölgesine gitmeye çalıştığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kuala Lumpur Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 50 bin Suriyelinin Türkiye’ye doğru hareket ettiğini belirterek, dünyanın dikkatini bu bölgede yaşanan drama çekmeye çalışmıştı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre son 24 saatte çoğunluğu güney ve güneydoğu bölgelerde olmak üzere İdlib’de 462 hava ve kara saldırısı düzenlendi, 72 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Rejim güçleri ile HTŞ arasında da bazı köylerde çatışmaların devam ettiği, ölenlerden 23’ün rejim askeri ya da taraftarı olduğu belirtildi. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Saldırıların çoğunluğu ise İdlib’in güneyinde M-4 karayolu üzerindeki Maaret Al Numan kasabasına düzenlendi. Serakip ve Maaret Al Numan kasabalarına hava saldırıları dün gece ve sabah saatlerinde de devam etti. Çoğunluğu Maaret Al Numan kasabasından olmak üzere binlerce kişi güvenli bölgelere doğru hareket etti. Yerel kaynaklar, göç edenlerin çoğunlukla Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara, zeytinlik alanlara geldiğini, bir kısmının ise önceden göç etmiş akrabalarının yanına, bazı küçük grupların da Afrin bölgesine gitmeye çalıştığını bildirdi.
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