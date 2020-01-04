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Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırıları sürüyor
Suriye rejim güçleri İdlib?e bağlı Maaret el Numan ve çevresine hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı kameralara yansıdı. Rusya destekli rejim güçlerinin son zamanlarda bölgeye düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle evlerini terk etem...
DIŞ HABERLER 04.01.2020, 16:09
Suriye rejim güçleri İdlib?e bağlı Maaret el Numan ve çevresine hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı kameralara yansıdı.
Rusya destekli rejim güçlerinin son zamanlarda bölgeye düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle evlerini terk etem zorunda kalan yüzbinlerce Suriyeli, Türkiye sınırı yakınlarındaki kamplara ve boş alanlara göç etmek zorunda kaldı. Can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçışlar halen devam ediyor.
Rusya destekli rejim güçlerinin son zamanlarda bölgeye düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle evlerini terk etem zorunda kalan yüzbinlerce Suriyeli, Türkiye sınırı yakınlarındaki kamplara ve boş alanlara göç etmek zorunda kaldı. Can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçışlar halen devam ediyor.
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