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Suriye'de dört Rus asker daha hayatını kaybetti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Şubat () – Suriye’de geçen hafta bir aracın patlatılması sonucunda dört Rus askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı resmi sayfasından yapılan açıklamada, “16 Şubat...

Suriye'de dört Rus asker daha hayatını kaybetti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Şubat () – Suriye’de geçen hafta bir aracın patlatılması sonucunda dört Rus askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı resmi sayfasından yapılan açıklamada, “16 Şubat 2017 tarihinde Suriye Arap Cumhuriyetinde askeri aracın telsiz kumandalı kara mayınla patlatılması sonucunda dört Rus asker hayatını yitirdi. Suriye ordusuna ait araç konvoyunda giden ve içinde Rus askeri danışmanlarının bulunduğu araç, Tiyas havalimanından Humus kentine gidiyordu.“ denildi.

Açıklamada, Rus askerlerin bulunduğu aracın dört kilometre kadar ilerledikten sonra telsiz kumandalı mayında patlatıldığı, iki Rus askerin de patlamada ağır yaralandığı bildirildi.

Rusya, 2015 yılının Eylül ayında Suriye’deki askeri operasyon başladığından bu yana, 25 Rus askerin hayatını kaybettiğini resmi olarak kabul etti.

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