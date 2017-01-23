"Suriye'de barış"ın görüşüleceği Astana görüşmeleri başlıyor

Guldena Nabiyeva, Astana. 23 Ocak () - Suriye'de barışın sağlanması konusunda düzenlenecek kritik toplantı Astana'da başlıyor. Görüşmelere muhalif birlikler, Suriye hükümeti temsilcisi ve çözüm sürecinde önemli rol oynayan ülke heyetlerinin katılması planlanıyor. Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün ve yarın düzenlenecek olan ve Suriye'de barışı temin etmesi amaçlanan görüşme Türkiye ve Rusya devlet başkanlarının girişimi ile, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in desteği ile düzenleniyor. Astana’daki Rixos President Otel’de yapılacak görüşmeler Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak. Programı takip için 320 yabancı gazeteci ile 120 yerli gazeteci akredite edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------- Otel girişindeki güvenlik noktası Kazakistan Dışişleri Bakan yardımcısı Roman Vasilenko'nun basın toplantısı Basın merkezi, gazeteciler