"Suriye'de barış"ın görüşüleceği Astana görüşmeleri başlıyor - 3

Güldena Nabiyeva / Astana, 23 Ocak () – Suriye'de barışın sağlanması konusunda düzenlenecek kritik toplantı Astana'da başlıyor.

Görüşmelere muhalif birlikler, Suriye hükümeti temsilcisi ve çözüm sürecinde önemli rol oynayan ülke heyetlerinin katılması planlanıyor.

Kazakistan Dışişleri Bakan yardımcısı Roman Vasilenko kritik toplantı öncesi düzenlediği basın toplantısında, görüşmenin yerel saatle saat 13.00'de başlayacağını belirterek, toplantıya Suriye'den 15 muhalif grup heyeti geldiğini söyledi.

Kazakistan'ın sadece bir platform olduğunu vurgulayan Roman Vasilenko görüşmelere karışmayacağını, tarafların aynı masada oturması konusuyla ilgilendiğini söyleyen Vasilenko, “Biz sadece diyaloğun sağlanmasını istiyoruz.” dedi.

Görüşmelerdeki görevlerinin, ateşkesin sağlanması ve krize siyasî çözüm bulunması için uluslararası düzeyde katkı sağlamak olduğunu belirten Roman Vasilenko, görüşmeden önce 5.5 saat süren bir Rusya, İran ve Türkiye heyetleri buluşması gerçekleştiğini söyledi.

Her ülkeden üç temsilci katıldığı bildirilen toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Birimi Bakanı Sergey Verşinin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve İran Dışişleri Bakan yardımcısı Hüseyin Cabir Ansari’nin ön görüşmelere katıldığını söyledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletlerin Suriye Özel Temsilcisi Stefan De Mistura ile de görüşmelerde bulunduğunu aktardı. Astana görüşmelerini desteklediğini bildiren Stefan De Mistura, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Astana görüşmelerinin, Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla yapılacak Cenevre' deki barış görüşmeleri için önemli adım olduğunu ifade etti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün ve yarın düzenlenecek olan ve Suriye'de barışı temin etmesi amaçlanan görüşme Türkiye ve Rusya devlet başkanlarının girişimi ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in desteği ile düzenleniyor.

Astana’daki Rixos President Otel’de yapılacak görüşmeler Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak. Programı takip için 320 yabancı gazeteci ile 120 yerli gazeteci akredite edildi.