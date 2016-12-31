Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trafik cezaları arttı; 0.50 promil 876 lira oldu
Trafik cesaları arttı... İşte yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başını ezeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Kadın avukat HGS cezalarını iptal ettirdi
Kadın avukat HGS cezalarını iptal...
Esad Avrupa'ya rest çekti
Esad Avrupa'ya rest çekti

Suriye'de ateşkese katılan grupların listesi yayınlandı

Suriye'de varılan ateşkese katılan grupların listesi, Rusya Savunma Bakanlığı internet sitesinde yayınlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Suriye uygulanmaya başlayan ateşkese katılan 7 grubun toplam militan sayısı 50 bin civarında. ...

Suriye'de ateşkese katılan grupların listesi yayınlandı

Suriye'de varılan ateşkese katılan grupların listesi, Rusya Savunma Bakanlığı internet sitesinde yayınlandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Suriye uygulanmaya başlayan ateşkese katılan 7 grubun toplam militan sayısı 50 bin civarında.



Açıklamaya göre örgütlerin isimleri ve militan sayısı şöyle:



Feylak el Şam: 4 bin militan ile Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta faaliyet gösteriyor.



Ahrar'uş Şam: 16 bin militan ile Halep, Şam, Deraa, İdlib, Lazkiye, Hama ve Humusta faaliyet gösteriyor.



Ceyşul İslam: 12 bin militan ile Halep, Şam, Deraa, Deyr ez-Zor, Lazkiye, Hama ve Humus'ta faaliyet gösteriyor.



Suvar el Şam: 2500 militan ile Halep, İdlib ve Lazkiye'de faaliyet gösteriyor.



Ceyşul Mücahidin: 8 bin militan ile Halep, İdlib ve Hama'da faaliyet gösteriyor.



Ceyş İdlib: En az 6 bin militan ile İdlib'de faaliyet gösteriyor.



Cebhe eş Samiye (Şamiye Cephesi): 3 bin civarı militan ile Halep, İdlib ve Şam'da faaliyet gösteriyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un düzenlediği basın toplantısında konuşan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ve Türkiye'nin arabuluculuğunda iki ay boyunca Suriyeli muhalif grupların liderleriyle görüştüğünü söyledi.



Soygu görüşmelere en etkili 7 grubun liderlerinin katıldığını belirterek, anlaşmayı imzalamayan silahlı muhalif grupların terör örgütü kabul edileceğini kaydetti.



Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre IŞİD, Nusra Cephesi ve bu örgütlere bağlı grupların ateşkes anlaşmasına dahil olmadığı bilgileri yer alıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55