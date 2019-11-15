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Suriye'de ateşkes ihlalleri
Rusya, ()- Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 ateşkes ihlali tespit edildiği belirtildi. Savunma Bakanlığınca, Türkiye - Rusya ortak devriyesi sırasında Rusya'nın Lazkiye'de 8, İdlib'te 14, Halep’te...
DIŞ HABERLER 15.11.2019, 11:28
Rusya, ()- Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 ateşkes ihlali tespit edildiği belirtildi.
Savunma Bakanlığınca, Türkiye - Rusya ortak devriyesi sırasında Rusya'nın Lazkiye'de 8, İdlib'te 14, Halep’te 7 ve Hama’da 1 ateşkes ihlali tespit edildiği bildirildi. Türkiye’nin de kendilerine bildirilen İdlib'te 11, Latakia'da 11 ve Hama'da 1 ihlal olmak üzere toplam 23 ateşkes ihlali tespit ettiğin belirtildi. Ayrıca son 24 saatte toplam 3,7 ton insani yardım içeren kargonun bölgeye ulaştırıldığı bilgisi de açıklamada yer aldı. Rusya bu açıklamayı yaparken, bir yandan da rejim ordusuna destek olarak İdlib kırsalını havadan vurmaya devam ediyor.
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