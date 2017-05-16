Suriye, ABD’nin krematoryum iddiasını yalanladı
Suriye Hükümeti ABD Dışişleri Bakanlığı’nın askeri cezaevine krematoryum inşa ettiği iddialarını yalanladı. Suriye Devlet Televizyonu, Sednaya Hapishanesi’nde idam edilen mahkumların cesetlerinin fırında yakıldığı iddialarının doğru...
16 Mayıs 2017 Salı 13:59
Suriye Hükümeti ABD Dışişleri Bakanlığı’nın askeri cezaevine krematoryum inşa ettiği iddialarını yalanladı. Suriye Devlet Televizyonu, Sednaya Hapishanesi’nde idam edilen mahkumların cesetlerinin fırında yakıldığı iddialarının doğru olmadığını duyurdu. Günde 50 mahkumun infaz edildiği hapishaneye Krematoryum inşa edildiğini ABD Dışişleri Bakanlığı Yardımcılığını geçici olarak sürdüren Stuart Jon açıkladı. Esad’ı toplu katliam ile suçlayan ABD Dışişleri, hapishanenin uydudan çekilen fotoğraflarını da yayınladı. Suriye hükümeti ise bu iddiaları kesin olarak kabul etmediklerini, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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