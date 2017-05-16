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Suriye, ABD’nin krematoryum iddiasını yalanladı (2)

 ABD’nin iddaları için Suriye Resmi Haber Ajansı SANA “Gerçeklikten kopuk bir Hollywood hikayesi” ifadesini kullandı. Suriye Hükümeti ABD Dışişleri Bakanlığı’nın askeri cezaevine krematoryum inşa ettiği iddialarını yalanladı. Suriye...

Suriye, ABD’nin krematoryum iddiasını yalanladı (2)
 ABD’nin iddaları için Suriye Resmi Haber Ajansı SANA “Gerçeklikten kopuk bir Hollywood hikayesi” ifadesini kullandı. Suriye Hükümeti ABD Dışişleri Bakanlığı’nın askeri cezaevine krematoryum inşa ettiği iddialarını yalanladı. Suriye Devlet Televizyonu, Sednaya Hapishanesi’nde idam edilen mahkumların cesetlerinin yakıldığı iddialarının doğru olmadığını duyurdu. Suriye resmi haber ajansı SANA, ABD’nin iddiaları için “gerçeklikten kopuk yeni bir Hollywood hikayesi” ifadesini kullandı. Günde 50 mahkumun infaz edildiği hapishaneye Krematoryum inşa edildiğini ABD Dışişleri Bakanlığı Yardımcılığını geçici olarak sürdüren Stuart Jon açıkladı. Esad’ı toplu katliam ile suçlayan ABD Dışişleri, hapishanenin uydudan çekilen fotoğraflarını da yayınladı.  Suriye hükümeti ise bu iddiaları kesin olarak kabul etmediklerini, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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