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Sultanahmet köftecisi 97 yıl sonra Nürnberg’de

Sultanahmet Köftecisi 97 yıl sonra Nürnberg’de Taner Tüzün / Nürnberg, 27 Mayıs ()-Atadan oğullara geçen yıllık İstanbul’un meşhur Sultanahmet köftecisi 97 yıl sonra Almanya’da Münih’ten sonra Nürnberg’de ikinci şubesini açtı....

Sultanahmet köftecisi 97 yıl sonra Nürnberg’de

Sultanahmet Köftecisi 97 yıl sonra Nürnberg’de

Taner Tüzün / Nürnberg, 27 Mayıs ()-Atadan oğullara geçen yıllık İstanbul’un meşhur Sultanahmet köftecisi 97 yıl sonra Almanya’da Münih’ten sonra Nürnberg’de ikinci şubesini açtı. Esra ve Ferdi Gültekin çiftinin işletmeciliğini yaptığı Sultanahmet köftecisinin açılışında, Trabzon Milletvekili ve eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Konsolosu Gürol Baş, Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Nürnberg Mögeldorf SPD Başkanı Abdurrahman Gümrükçü, İstanbul Sultanahmet işletmeciliği 4.kuşak sahibi İsmail Timur Tezçakın, Almanya temsilcileri Beşir Araz  ve Zeki Kavun, Elele Engellilere Yardım Konfederasyonu Başkanı Cengiz Hocazade, Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Boz ile çok sayıda Alman ve Türk davetli hazır bulundu.

İşletmenin 4.kuşak sahibi İsmail Timur Tezçakın, köftelerin orijinal olduğunu, bunun için altyapıların sağlandığını ve İstanbul’dan özel ustalar getirildiğini dillendirdi. Nürnberg İşletme sahibi Ferdi Gültekin ise, 140 kişilik kapasiteli istetmelerinde 15 personel çalıştığını, möblelerin dahi İstanbul’dakilerle aynı olduğunu söyledi. Açılış kurdelesinin kesilmesinde sonra, davetlilere ikramda bulunulurken, Nürnberg’in tanınmış müzisyenleri açılışa renk kattılar.

Görüntü Dökümü

Dış görünüm

İçerisi

Ünlülerin yazdıkları

Çalışanlar toplu halde

Hatıra pozları

Faruk Nafiz Özak

Köfteler

Izgara

4.kuşak İsmail Timur Tezçakın  ve işletmeci Ferdi Gültekin

Konsolos Gürol Baş geliyor

Ustalar

Kurdele kesimi

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