Sultan Kabus’un yerine kuzeni getirildi

79 yaşında vefat eden Umman Sultanı Kabus bin Said’in ardından yerine kuzeni Haitham bin Tariq Al Said’in getirildi duyuruldu.

Umman basın ofisinden yapılan açıklamada, 79 yaşında vefat eden Umman Sultanı Kabus bin Said’in ardından yerine eski Miras ve Kültür Bakanı Haitham bin Tariq Al Said’in atandığı ve Sultan Ailesi Konseyi’nin huzurunda sadakat yemin ettiği belirtildi.