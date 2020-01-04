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SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin açılışı-2
Süleymani’nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü. Irak’ta yayın yapan Ahad TV, havaalanı yakınlarındaki bir güvenlik kamerasından...
DIŞ HABERLER 04.01.2020, 16:43
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü. Irak’ta yayın yapan Ahad TV, havaalanı yakınlarındaki bir güvenlik kamerasından alındığı belirtilen Süleymani’nin vurulma anına dair görüntüleri yayınladı.
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