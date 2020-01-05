Son Dakika
Süleymani’nin kızı: Sonuna kadar intikam arayacağız
ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani, "Sonuna kadar intikam arayacağız" dedi. Lübnan’dan Hizbullah’a...
DIŞ HABERLER 05.01.2020, 16:06
ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani, "Sonuna kadar intikam arayacağız" dedi.
Lübnan’dan Hizbullah’a bağlı yayın yapan Al-Manar TV kanalına konuşan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani, "Babama rakip olamazsın, bu yüzden onu füzelerle hedefledin. Öyle olsaydın, onunla yüzleşebilirdin. Babamın şehitliği bizi asla kırmayacak ve sonuna kadar intikam arayacağız. Babam için intikam alacağından emin olduğum Hasan Nasrallah'ı selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Lübnan’dan Hizbullah’a bağlı yayın yapan Al-Manar TV kanalına konuşan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani, "Babama rakip olamazsın, bu yüzden onu füzelerle hedefledin. Öyle olsaydın, onunla yüzleşebilirdin. Babamın şehitliği bizi asla kırmayacak ve sonuna kadar intikam arayacağız. Babam için intikam alacağından emin olduğum Hasan Nasrallah'ı selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
8°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 05 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:15
|İkindi
|15:36
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Granada
|19
|27
|10. Levante
|19
|26
|11. Villarreal
|18
|25
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|19
|19
|17. Mallorca
|19
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11