Süleymani için Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi

ABD?nin Irak?ın başkenti Bağdat?ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için Bağdat?ta cenaze töreni düzenlendi.

Başkent Bağdat?ın merkezi Cadiriye?de düzenlenen ilk cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Katılanlar arasında Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, hükümet yetkililer ve Haşdi Şabi komutanlarının da olduğu belirtildi.

Öte yandan, tören sonrası cenazelerin Kerbela ve Necef?e götürüleceği burada da tören yapılacağı ve Mühendis?in cenazesinin ise Necef?te defnedileceği belirtildi. Süleymani?nin cenazesinin ise İran?a götürülerek, burada da yapılacak törenlerin ardından Salı günü memleketi Kirman'da defnedilmesi bekleniyor.

İran hükümeti, Süleymani?nin ölümünün ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.