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Süleymani'den Trump'a: Sana düşündüğünden daha yakınız

Ekber Karabağ / Tahran, 26 Temmuz () - İran Devrim Muhafızları Özel Kuvvetler Birliği Kudüs Tugayları'nın komutanı Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı hedef alan ifadelerine sert tepki gösterdi. Hemedan kentindeki bir...

Süleymani'den Trump'a: Sana düşündüğünden daha yakınız

Ekber Karabağ / Tahran, 26 Temmuz () - İran Devrim Muhafızları Özel Kuvvetler Birliği Kudüs Tugayları'nın komutanı Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı hedef alan ifadelerine sert tepki gösterdi.
Hemedan kentindeki bir anma töreninde konuşan Süleymani, "Trump sana sesleniyorum; sana düşündüğünden daha yakınız. Bu savaşı siz başlatabilirsiniz, fakat sonunu biz belirleriz. Bu savaş ABD'nin tüm imkânlarının yok oluşu demektir. Bunun için İran Silahlı Kuvvetleri'nin tümüne gerek yok, Kudüs Gücü ve ben yeteriz" dedi.
ABD askerlerinin, Iraklı mücahitler tarafından hedef alınmaması için komutanlarının kendisiyle irtibata geçtiğini ileri süren Süleymani, "Korkudan tankların içinde askerilerinize çocuk bezi bağlıyordunuz, şimdi kalkıp bizi mi tehdit ediyorsunuz?" diye sordu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pazar günü, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan Trump'ı, "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" ifadesiyle hedef almıştı. Trump ise Ruhani'yi Twitter üzerinden, "ABD'yi bir daha tehdit ederseniz, sonuçlarına katlanırsınız" ifadesiyle uyarmıştı. (Fotoğraflı)

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