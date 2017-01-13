Süddeutsche Zeitung: Almanya 'burka'yı tartışıyor
Fas'ta İçişleri Bakanlığı'nın üretimi ve satışını yasakladığı 'burka', Avrupa'da da tartışılıyor. Almanya'nın 350 bin tirajlı gazetesi Süddeutsche Zeitung'un haberine göre benzer yasağın Almanya'da getirilmesi tartışılıyor....
13 Ocak 2017 Cuma 17:06
Fas'ta İçişleri Bakanlığı'nın üretimi ve satışını yasakladığı 'burka', Avrupa'da da tartışılıyor. Almanya'nın 350 bin tirajlı gazetesi Süddeutsche Zeitung'un haberine göre benzer yasağın Almanya'da getirilmesi tartışılıyor. Gazete, Avrupa’da bedeni kamufle eden ‘Burka’, ‘Nikap’ın Belçika, Fransa, Hollanda’da kamusal alanda giyinilmesinin yasak olduğunu yazdı.
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