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Sudan’da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
Sudan’da Temmuz ayının başında başlayan yoğun yağış ve sel can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 62'ye yükseldiğini açıklarken, 98 kişinin de yaşanan afet sonucu yaralandığını duyurdu. Başkent Hartum...
DIŞ HABERLER 26.08.2019, 10:56
Sudan’da Temmuz ayının başında başlayan yoğun yağış ve sel can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 62'ye yükseldiğini açıklarken, 98 kişinin de yaşanan afet sonucu yaralandığını duyurdu. Başkent Hartum dâhil olmak üzere, Temmuz ayında başlayan yoğun yağışlar ülkenin 15 eyaletinde yaklaşık 200 bin kişiyi etkiledi. Yoğun yağış ve selden en çok etkilenen bölge ise Beyaz Nil Eyaleti oldu. Sudan haber ajansı SUNA, yoğun yağışlardan etkilenen Nil Nehri’nin en büyük sorun olduğuna işaret etti. 37 binden fazla evin yıkıldığı veya zarar gördüğü açıklanırken, Birleşmiş Milletler, Sudan’daki genel insani durum için 1,1 milyar dolar yardıma ihtiyaç olduğunu bildirdi. Sudan’da yağışların Ekim ayının sonuna kadar devam edeceği duyuruldu.
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