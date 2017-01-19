Strazburg Basın Kulübü Can Dündar’a ödül verdi

Fransız-Alman kültür televizyon kanalının sanat salonunda yapılan ödül törenine 400’e yakın davetli katıldı. Törende Avrupa Konseyi (AK) İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, Strasbourg Basın Kulübü Başkanı Françoise Schöller ve çok sayıda seçkin davetli bulundu. Dündar konuşmasında “çok sayıda gazetecinin tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi umarım bir gün demokrasi müzesi olur” dedi.
Fransız-Alman kültür televizyon kanalının sanat salonunda yapılan ödül törenine 400’e yakın davetli katıldı. Törende Avrupa Konseyi (AK) İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, Strasbourg Basın Kulübü Başkanı Françoise Schöller ve çok sayıda seçkin davetli bulundu. Dündar konuşmasında “çok sayıda gazetecinin tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi umarım bir gün demokrasi müzesi olur” dedi.