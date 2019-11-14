Stoltenberg Soğuk Savaş'ın sona ermesini mümkün kılan koşulları yarattık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington?da düzenlenen NATO Endüstri Forumu?nda, ?Avrupa?da tek bir ateş açılmadan Soğuk Savaş?ın sona ermesini mümkün kılan koşulları yarattık. Balkanlarda kan dökülmesine izin vermedik. Afganistan?dan Irak?a kadar terörizmle savaştık. Bugün 1 milyara yakın insanı korumaya devam ediyoruz? dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen NATO Endüstri Forumu?na katıldı. Forumda söz alan Stoltenberg, NATO?nun tarihi önemini ifade ederek, ?Bugün Başkan Truman?ın 1949?da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanmasına ev sahipliği yaptığı salonda duruyoruz. Tarihteki en başarılı ittifak olan NATO?ya hayat veren anlaşma. NATO, Avrupa'da tek bir ateş açılmadan Soğuk Savaş'ın sona ermesini mümkün kılan koşulları yaratmıştır. Berlin Duvarı?nın yıkılmasına ön ayak olmuştur. Orta ve Doğu Avrupa?nın özgürleşmesine katkıda bulunmuştur. NATO Endüstri Forumu da, birlikte çalışmanın yeni ve daha iyi yollarını oluşturmamıza yardımcı oluyor? ifadelerini kullandı.

?BAŞARIMIZ EN İYİ DONANIMLARA SAHİP OLMAMIZDAN KAYNAKLANIYOR?

NATO?yu güçlü kılan etmenlerinden başında teknolojinin geldiğini vurgulayan Stoltenberg, ?Başarımız her zaman en iyi silahlara, en iyi donanıma ve en son teknolojiye sahip olmaya dayanmaktadır. Şimdi asıl amacımız, bu başarıya öngörülemeyen bir dünyada da devam etmek. Küresel güç dengesini değiştirirken teknolojik avantajımızı sürdürmek zorundayız. Yatırım yaparak geleceğe hazır olmalıyız? sözlerini kullandı.