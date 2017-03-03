Stoltenberg: Rusya ile siyasi diyalog kanallarımız açık

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi için açık olduğunu bildirdi.

Stoltenberg konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim güçlü, kararlı olmamız gerek, fakat siyasi diyalog kanallarımızı Rusya ile daha iyi ilişkiler için açık tutuyoruz” dedi.

Genel Sekreter, NATO’nun yeni bir soğuk savaş istemediğini, NATO’nun eylemlerinin hesaplı olduğunu ve savunmaya yönelik olduğunun altını çizdi.