Stockholm’e inen Berlin uçağında, Berlin saldırısının zanlısı aranıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 22 Aralık () – Stockholm Arlanda Havalimanı’na Berlin’den gelen uçakta, Berlin terör saldırısının zanlısının olduğu şüphesiyle arama yapılıyor.

Expressen gazetesinin haberine göre Berlin’deki Noel pazarına düzenlenen terör saldırısının zanlısı olarak Berlin polisi tarafından kimliği açıklanan Anis Amri’ye benzeyen bir kişinin bulunduğu bilgisi üzerine Arlanda Havalimanı’na inen uçak polis tarafından aranıyor.

Alınan bilgilere göre hem dış hem iç hatlar terminali olarak kullanılan 2 nolu terminalin bazı bölümleri polis tarafından güvenlik çemberine alındı.

Stockholm polisi operasyonla ilgili henüz açıklama yapmazken, havalimanı işletmecisi Swedavia'nın basın sözcüsü Adam Ekman, polis operasyonunun Berlin’den gelen Air Berlin uçağına yönelik olduğunu belirtti.