Stockholm’de ayaklanma: Göstericiler araçları ateşe verdi

Ersin Arslan / Stockholm, 21 Şubat () – İsveç’in başkenti Stockholm’ün göçmenlerin yoğunlukla yaşadığı Rinkeby semtinde dün gece yaşanan ayaklanmada göstericiler polise taşlarla saldırarak araçları ateşe verdiler. Polis göstericilere ateş açmak zorunda kaldı. Rinkeby semtindeki olaylar dün akşam saatlerinde bir polis ekibinin metro istasyonunda aranan bir kişiyi tutuklamak istemesi sırasında maskeli kişilerin polise taş atarak saldırmasıyla başladı. Meydana gelen kargaşada bir polis kolundan yaralandı. İlk gelen bilgilerde polisin göstericilere uyarı ateşe açtığı belirtilmesine karşın sonrasında polisten yapılan açıklamada polis ateşinin hedef gözetilerek yapıldığı açıklandı. Saat 22.00 sıralarında tekrardan başlayan ayaklanmada bir çok araç ateşe verilirken bir çok dükkan da yağmalandı. İtfaiye ateşe verilen araçları söndürmek için semte giremeyerek ayaklanmanın sona ermesini bekledi. Gece yarısından sonra yatışan olaylardan sonra bölgede ve hastanelerde araştırma yapan polis ekipleri, polis ateşiyle yaralanan olmadığını tespit ettiklerini, olaylarda üç kişinin de yaralandığını belirtti. Polis sözcüsü Lars Byström hedef gözetilerek açılan polis ateşi ile ilgili olarak ‘Polisin hedef gözeterek ateş açması çok ender görülen bir olay. Bu polisin olay anında kendini sıkışmış hissetiğini gösteriyor’’ diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------ Stockholm’deki ayaklanmada göstericiler araçları ateşe verdi