Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trafik cezaları arttı; 0.50 promil 876 lira oldu
Trafik cesaları arttı... İşte yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başını ezeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Kadın avukat HGS cezalarını iptal ettirdi
Kadın avukat HGS cezalarını iptal...
Esad Avrupa'ya rest çekti
Esad Avrupa'ya rest çekti

Stockholm Havalimanı otelleri evcil köpeklerin istilasına uğradı

Ersin Arslan / Stockholm, 31 Aralık () – İsveç’in başkenti Stockholm Arlanda Havalimanı civarındaki yüzlerce otel odası yeni yıl gecesinde evcil köpek sahiplerinin adeta istilasına uğradı. Havai fişek gösterilerinin yasak olduğu Arlanda...

Stockholm Havalimanı otelleri evcil köpeklerin istilasına uğradı

Ersin Arslan / Stockholm, 31 Aralık () – İsveç’in başkenti Stockholm Arlanda Havalimanı civarındaki yüzlerce otel odası yeni yıl gecesinde evcil köpek sahiplerinin adeta istilasına uğradı. Havai fişek gösterilerinin yasak olduğu Arlanda Havalimanı civarı otelleri yılbaşı gecesi havai fişek gösterileri nedeniyle terörize olan evcil köpekler ve sahiplerinin kurtuluşu oldu. Bu yılın Şubat ayında ilk defa Arlanda otellerinin köpek sahiplerinin rezervasyonuna açıldığının duyulması ile birlikte otel rezervasyon sistemi çökmüştü. Arlanda civarındaki bir çok otel yeni yıl akşamı için kapılarını köpek sahiplerine açarken talebin çok fazla olduğu belirtildi. Kendisi de eski bir evcil köpek sahibi olan Arlanda Clarion Hotel’i müdürü Pernilla Johansson yeni yıl akşamı için 370 köpek, iki kedi ve bir tavşan sahibinin rezervasyon yaptırdığını, rezervasyon yaptıran bir papağan sahibinin ise engeli çıktığı için rezervasyonunu iptal ettirdiğini belirterek ‘‘Köpek sahibi olan bir çok arkadaşım var. Yeni yıl raketleri patlamaya başladığı zaman köpeklerin gözlerinde yaşadıkları korkuyu ve paniği çok gördüm. Sadece onların değil sahiplerinin gözlerinde de’’ diye konuştu. Pernilla Johansson otellerinde konaklayan köpeklerin yemek salonları hariç tüm alanlarda serbestçe dolaşabileceğini belirterek köpeklerini odada yalnız bırakmak istemeyen sahipler nedeniyle bu akşam oda servislerinde patlama yaşanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55