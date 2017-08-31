Stockholm'de bıçaklı saldırıda polis yaralandı

Ersin Arslan / Stockholm, 31 Ağustos () - Stockholm'ün merkezi meydanlarından Medborgar Platsen'de meydana gelen bıçaklı saldırıda bir polis yaralandı.
Stockholm Polisi'nden yapılan açıkmlamaya göre, Medborgar Platsen'de meydana gelen bıçaklı saldırıda, polisi yaraladığı belirtilen saldırgan gözaltına alındı. Açıklamada, Medborgar Platsen çevresinde geniş çaplı operasyon yapıldığı belirtildi.
Ersin Arslan / Stockholm, 31 Ağustos () - Stockholm'ün merkezi meydanlarından Medborgar Platsen'de meydana gelen bıçaklı saldırıda bir polis yaralandı.