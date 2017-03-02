Stockholm Büyükelçiliği’nden kültür atağı

Ersin Arslan / Stockholm, 2 Mart () – Türkiye’nin kültür zenginlikleri tanıtmak amacıyla yıl boyunca bir dizi etkinlik planlayan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği bu yılki kültür etkinliklerini Türk sanatçıların sunduğu keman ve piyano resitali ile başlattı. Stockholm Büyükelçisi Kaya Türkmen’in ev sahipliğinde dün akşam Stockholm Tarih Müzesi’nde piyano sanatçısı Zeynep Üçbaşaran ve keman sanatçısı Cihat Aşkın’ın sunduğu resitali İsveçli kültür kişilikleri, Stockholm’deki diplomatik çevre mensupları ile Türk vatandaşları beğeni ile izlediler. Gecede Türk sanatçılar, Ahmet Adnan Saygun, İsveç doğumlu besteci Amanda Röntgen Maier ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelerinden örnekler sundu. Bu yılki kültür etkinlikleri kapsamında 8 Nisan günü de Stockholm Kukla Müzesi işbirliği ile Gülhane Hayal Tiyatrosu Genç Karagözcüler Ekibi Stockholmlülere Karagöz’ tanıtacak. Stockholm Büyükelçiliği’nin bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Türkçe Çocuk Tiyatro Yarışması’nda kazanan ekip, 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek şenlikte sahne alma fırsatı bulacak. Büyükelçilik, kültür etkinliklerine 18 Nisan’da düzenlenecek Mevlevi Sema Gösterisi ile devam edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------- Programdan görüntü